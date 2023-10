Diversidade é foco da Paschoalotto, "Mais Incrível em Inclusão LGBTQIA+"

Grupo de trabalho e escuta ativa

Para construir as atividades relacionadas a diversidade da empresa, foi formado um grupo temático, que se reúne em reuniões mensais.

A liderança, por sua vez, é constantemente capacitada e engajada para fomentar e sustentar os principais aspectos da cultura interna, fazendo com que cada pessoa contribua com o seu melhor potencial para o resultado corporativo.

"Participar do 'Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar', para nós, é reforçar o compromisso genuíno na gestão de pessoas. Com o diagnóstico, sabemos como a nossa diversidade e inclusão é estratégia fundamental para a construção de um ambiente de trabalho mais eficiente, justo e inovador", afirma Juliana Dorigo, CHRO da Paschoalotto.

"Avançaremos também, na promoção de uma cultura de escuta ativa cada vez melhor e com reconhecimentos contínuos, visando a fortalecer a nossa equipe, impulsionar a qualidade nas nossas soluções de negócios e criar um ambiente de trabalho mais gratificante para todas as pessoas."

