Peers Consulting: "Mais Incrível no setor Serviços Diversos"

Capacitação, liderança e diversidade

O ritmo acelerado de crescimento contribui para o desenvolvimento profissional de sua equipe, que, segundo a Peers, é parte fundamental do segredo do sucesso. Como o próprio nome da empresa revela (peers significa pares em inglês), a cultura interna é colaborativa, baseada em liderança por exemplo.

São iniciativas de destaque na área de gestão de pessoas os programas de formação e capacitação de profissionais, o caráter co-participativo de construção do PDI, a constante avaliação de capacidade de liderança e o Comitê de Diversidade, constituído pelos grupos de afinidade.

"Estar entre os 'Lugares Incríveis para Trabalhar' reflete que nossa cultura e valores estão sendo vividos hoje como durante todo o crescimento que tivemos ao longo destes anos e como quando sonhamos e construímos a empresa lá no início. Projetos entregues diariamente com a qualidade que nos diferencia só são possíveis com pessoas satisfeitas e felizes. Seguimos, assim, nos alimentando dessa cultura de excelência e uma paixão inabalável por transformar negócios e impulsionar a tecnologia", diz Marcelo Shiramizu, fundador da Peers e líder na área de gente.

