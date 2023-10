Aperam BioEnergia: "Mais Incrível no setor Agronegócio"

Produção carbono neutro

Toda a produção de carvão da empresa, que corresponde a aproximadamente 430 mil toneladas por ano, atende à demanda dos dois altos-fornos da Usina da Aperam localizada em Timóteo, o que a credencia como a primeira do mundo com balanço carbono neutro no segmento de aços planos especiais.

No total, são mais de mil empregos diretos. "Temos a convicção de que nossa força reside em nossa equipe com valores pautados na saúde, segurança e atendimento ambiental de nossos processos", diz Edimar de Melo Cardoso, diretor de operação.

"Estar destacados entre as empresas brasileiras que obtiveram os mais elevados índices de clima, segundo a avaliação criteriosa da FIA Employee Experience (FEEx), confirma nosso propósito de nutrir e valorizar cada integrante do time. Alcançar o título de 'lugar incrível para trabalhar' é o reflexo de uma missão que abraçamos com paixão, colocando a sustentabilidade como norte de nossas ações."

Quer ver sua empresa entre as vencedoras do LIPT 2024? As inscrições estarão abertas no site FIA Employee Experience - FEEx em dezembro de 2023.