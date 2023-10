Prolagos reduz desigualdade e é "Mais Incrível em Respeito Racial"

A premiação é fruto de ações voltadas especificamente a reduzir a desigualdade e promover a diversidade étnico-racial dentro da empresa: de rodas de conversa a adequações em processos de recrutamento e seleção e desenvolvimento de lideranças.

Para fomentar um bom ambiente de trabalho, a Prolagos estimula ainda o engajamento social e valoriza seus talentos, que representam cerca de 10% da força de trabalho do grupo Aegea.

Iniciativas como o "Plano de Desenvolvimento de Pessoas", um projeto que forma futuros líderes tanto na Prolagos quanto em outras concessionárias da Aegea, contribui para estimular o potencial dos colaboradores,

"Diariamente reafirmamos o nosso compromisso em desenvolver uma atmosfera de trabalho amistosa e produtiva, buscando ampliar as ações com foco no bem-estar e desenvolvimento dos colaboradores, que são a força que nos conduz ao caminho de transformação da região que atuamos", conta Pedro Augusto Freitas, diretor-presidente da Prolagos.

"Participar do 'Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar' é uma das maneiras de reforçar a dedicação ao cuidado com o nosso time de talentos."

