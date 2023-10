Nutrilite

Parte do grupo Amway, uma das maiores empresas de vendas diretas do mundo, a Nutrilite fabrica vitaminas e suplementos à base de minerais, além de proteína e fibras em pó. Em sua fazenda, produz as matérias-primas orgânicas. A principal delas é a acerola, que é cultivada sem o uso de agrotóxicos e da qual extrai vitamina C.