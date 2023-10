Grupo TecnoSpeed: "Mais Incrível no setor Tecnologia e Computação"

Quer ver sua empresa entre as vencedoras do LIPT 2024? As inscrições estarão abertas no site FIA Employee Experience - FEEx em dezembro de 2023.

O Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar (LIPT) é uma iniciativa do UOL e da Fundação Instituto de Administração (FIA) que destaca as empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os colaboradores a partir da pesquisa FIA Employee Experience (FEEx). O levantamento mede o ambiente de trabalho, a cultura organizacional, a atuação da liderança e a satisfação com os serviços de RH.