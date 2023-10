Emais Urbanismo: "Mais Incrível no setor Engenharia e Construção"

Este ano, foi escolhida como "Mais Incrível no setor Engenharia e Construcão".

Entre as ações que levaram a empresa a atingir esse resultado estão a implantação do recrutamento às cegas, que reduz o viés dos gestores e ajuda a construir um ambiente sem preconceitos e com mais diversidade.

"Ter reforços como a premiação 'Lugares Incríveis para Trabalhar' nos mostra que estamos tomando as decisões certas para nossos colaboradores", diz Filipe Augusto Ferreira, diretor de operações da Emais Urbanismo.

Quer ver sua empresa entre as vencedoras do LIPT 2024? As inscrições estarão abertas no site FIA Employee Experience - FEEx em dezembro de 2023.

O Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar (LIPT) é uma iniciativa do UOL e da Fundação Instituto de Administração (FIA) que destaca as empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os colaboradores a partir da pesquisa FIA Employee Experience (FEEx). O levantamento mede o ambiente de trabalho, a cultura organizacional, a atuação da liderança e a satisfação com os serviços de RH.