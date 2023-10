Samarco é mais incrível em liderança e Mineração, Metalurgia e Siderurgia

Mineração segura, sustentável e com respeito às pessoas

Este ano, foi "Lugar Mais Incrível para Trabalhar" no setor de Mineração, Metalurgia e Siderurgia pelo terceiro ano seguido e ainda levou o título de "Mais Incrível em Liderança".

"Nos últimos anos, empreendemos esforços em um programa substancial de evolução cultural, alinhado ao nosso propósito de fazer uma mineração diferente, com foco em segurança, sustentabilidade e com muito respeito às pessoas. Sabemos que temos ainda um longo percurso, mas nossas pessoas nos impulsionam a seguir em frente, construindo diariamente o jeito de ser da Samarco", conta Rodrigo Vilela, CEO da Samarco.

"A qualidade do ambiente organizacional sempre foi uma grande preocupação, e nossas pessoas sempre foram o grande diferencial nos resultados que alcançamos ao longo de toda nossa história", diz Vera Lucia Silva, gerente-geral de desenvolvimento humano e organizacional.

"Por essa razão, as pesquisas de clima sempre foram um importante instrumento de nossa gestão porque complementa de maneira especial as observações que fazem parte da rotina de nossas lideranças, com o apoio do time de desenvolvimento humano organizacional, e nos permite atuar de maneira específica e mais assertiva sobre as oportunidades de melhoria."

