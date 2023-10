Equidade de gênero: mulheres são metade da alta liderança da Arteris

Crescimento profissional de mulheres

Em sua primeira participação no "Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar", a Arteris foi eleita "Mais Incrível em Equidade de Gênero", graças a ações promovidas por seu "Programa de Diversidade e Inclusão". No pilar "Gênero", a ideia central é viabilizar o crescimento profissional de mulheres em cargos de liderança e espaços tradicionalmente masculinos, garantir a igualdade salarial e construir um ambiente livre de preconceitos e assédios. Atualmente, a alta liderança da empresa conta com três mulheres e três homens.

Na empresa, os colaboradores contam ainda com treinamento, por meio da Universidade Arteris de Desenvolvimento, iniciativas de bem-estar ("Programa Viva Bem") e ações de recompensa e reconhecimento amparadas por um programa de gestão de performance.

"Na Arteris, olhamos os colaboradores de uma forma integrada e temos a clareza de que nosso time é o ativo mais importante que temos. Cuidar bem e desenvolver nossa equipe de maneira contínua é o que faz a diferença por aqui", diz Roberto Paolini, diretor executivo de pessoas e organização da Arteris.

"Estamos muito felizes em fazer parte de uma companhia que figura entre as empresas consideradas lugares incríveis para trabalhar. O selo tem um enorme valor, pois mostra que estamos no caminho certo, valorizando e reconhecendo os nossos colaboradores, dando atenção ao principal ativo da Arteris: as pessoas!", comemora Sérgio Garcia, diretor presidente da Arteris.

Quer ver sua empresa entre as vencedoras do LIPT 2024? As inscrições estarão abertas no site FIA Employee Experience - FEEx em dezembro de 2023.