Feedback e salário influenciam avaliação do ambiente de trabalho, diz FEEx

Começou a contagem regressiva para a edição de 2023 do Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar, que reconhece as empresas que mais investem em ambientes de trabalho saudáveis, agradáveis e produtivos no país.

Embora os grandes vencedores só serão conhecidos na cerimônia online que acontece às 14h do dia 6 de outubro e pode ser acompanhada ao vivo pelo UOL, os principais resultados da FIA Employee Experience (FEEx), pesquisa que norteia a premiação, já estão disponíveis. E deixam claro os pontos considerados mais importantes para os trabalhadores: feedback e salário.

A iniciativa, que ouviu mais de 209 mil funcionários de cerca de 400 empresas brasileiras, entre dezembro de 2022 e agosto de 2023, revelou que os colaboradores no topo da pirâmide corporativa tendem a avaliar melhor as empresas onde trabalham - a nota chega a ser 7% maior, em comparação com a faixa de trabalhadores que têm remuneração mais baixa.