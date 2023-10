Seguros Unimed, Águas Guariroba e Sebrae RN são incríveis para trabalhar

Seguros Unimed, Águas Guariroba e Sebrae RN são as principais vencedoras da quarta edição do Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar, transmitido pelo UOL, no canal no YouTube e no perfil no LinkedIn, nesta sexta-feira, 6 de outubro. O ranking completo das mais Incríveis conta com 150 empresas dos mais diversos setores e categorias.

Desde 2020, a premiação reconhece as empresas com melhores práticas de RH e clima organizacional do país, de acordo com a pesquisa exclusiva FIA Employee Experience (FEEx), realizada pela Fundação Instituto de Administração (FIA) com o objetivo de analisar as experiências dos colaboradores com seus ambientes de trabalho e líderes.

A Seguros Unimed foi selecionada como "Lugar Mais Incrível para Trabalhar" na categoria das empresas de grande porte (acima de 1.500 funcionários), a Águas Guariroba ficou com o título entre as de médio porte (de 301 a 1.500 funcionários) e o Sebrae RN se destacou entre as de pequeno porte (até 300 pessoas).