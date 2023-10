"Mais Incrível em Carreira", Itaú Unibanco valoriza diversidade das equipes

Na edição deste ano do "Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar", a empresa foi considerada a "Mais Incrível em Carreira".

Para formar sua equipe, o Itaú Unibanco vai além do currículo tradicional e busca pessoas que se arrisquem, sejam ambiciosas, valorizem o trabalho em equipe, sejam movidas por resultados e possam contribuir para as discussões e o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Também valoriza lideranças inspiradoras, que incentivem a autonomia e a execução de ideias disruptivas em seus times.

"Estamos em um momento muito inspirador, de consolidação de nossa transformação cultural, com nosso novo conjunto de valores corporativos, que estamos chamando de Cultura Itubers. Os pilares desses novos valores são o foco no cliente e em resultados, o trabalho em equipe, a diversidade, a ética inegociável e a aprendizado contínuo e conjunto", conta Sérgio Fajerman, diretor do Itaú Unibanco e membro do comitê executivo responsável pelas áreas de pessoas, marketing e comunicação corporativa.

"Entendemos que ter objetivos claros de onde queremos chegar - e como faremos isso - facilitará e acelerará a formação de equipes mais diversas, com pessoas de origens, contextos e visões de mundo diferentes. Isso torna o ambiente de trabalho muito mais rico e produtivo e, consequentemente, torna a nossa entrega de soluções para os clientes mais abrangente e adequada à pluralidade da sociedade."

Quer ver sua empresa entre as vencedoras do LIPT 2024? As inscrições estarão abertas no site FIA Employee Experience - FEEx em dezembro de 2023.