Demissão de presidente da Petrobras não foi cogitada, diz ministro

Na semana passada, a Petrobras anunciou queda de 6,3% no lucro do 4º trimestre e decidiu não distribuir cerca de R$ 44 bilhões em dividendos extraordinários aos acionistas. O anúncio fez as ações da estatal tombarem mais de 10% e instaurou uma nova crise envolvendo a companhia.

A decisão foi tomada por votação do conselho administrativo — no qual o governo tem maioria — e Prates se absteve. Teoricamente neutra, a participação de Prates vai de encontro ao desejo de Lula, que quer uma mudança na distribuição dos dividendos, embora não tenha cobrado isso diretamente na reunião, segundo fontes.

Prates fica e debate segue

Colocando panos quentes, Silveira chamou a possível demissão de "especulação". Ele conversou com a imprensa na entrada do Ministério da Fazenda, ao lado do ministro Fernando Haddad. "Em nenhum momento isso foi cogitado", disse ao ser questionado sobre uma possível saída do atual presidente da Petrobras.

A expectativa é que, por ora, não haja reversão da decisão sobre os dividendos, como também chegaram a especular aliados. Segundo Haddad, a decisão do conselho da Petrobras foi "natural" e o debate segue.