'Anulo minha carreira para cuidar do meu filho de 4 anos', diz mãe

A pedagoga Natalia Sammartino, 37, sempre teve dois empregos simultâneos antes de ser mãe, mas, desde janeiro, está desempregada e com dificuldade para voltar ao mercado de trabalho. Isto porque é difícil conciliar a jornada escolar de Eduardo, seu filho de quatro anos, com a sua vida profissional.

O caso de Natalia não é isolado. Um dado do IBGE divulgado neste mês mostra que mães com filhos pequenos têm mais dificuldade de participarem do mercado de trabalho do que mulheres sem filhos. Em 2022, a diferença no nível de ocupação entre mulheres sem filhos e aquelas com crianças de até 6 anos era de 9,6 pontos percentuais.

Vida em casa

Em 2019, Natalia voltou a trabalhar depois da licença maternidade. No entanto, ficou desempregada no final do ano quando a escola em que trabalhava fechou. No ano seguinte, preferiu ficar em casa devido à pandemia, já que o marido trabalhava fora e não havia escolas abertas para deixar Eduardo.