Bilionário do etanol: quem é Rubens Ometto, que criticou aumento dos juros

Rubens Ometto nasceu em 1950, em Piracicaba (SP). O empresário é formado em engenharia de produção pela USP. Após trabalhar no Unibanco, foi diretor financeiro da Votorantim e sócio da antiga TAM. Em 1981, assumiu os negócios da família, reunidos em 2000 na holding Cosan.

Em seus discursos, Ometto defende a privatização

Empresário já falou que a geração de emprego é mais importante do que a oferta de programas sociais. Em evento realizado em dezembro de 2023, Ometto afirmou que o setor privado tem papel fundamental na geração de empregos. "A criação de emprego é muito melhor que qualquer apoio à moradia, 'Minha Casa, Minha Vida' e todo esse apoio que a gente dá à população, que eu acho muito importante, mas o que é mais importante, o que é mais rico para a população, é a geração de emprego", afirmou.

Ometto acredita ser necessário diminuir o papel do Estado na economia. Conforme reportagem do jornal Folha de São Paulo, o empresário declarou, no mesmo evento em que citou os programas sociais do governo, que a presença e a intervenção do Estado no campo econômico devem ser limitadas. "O Estado tem que estar limitado ao seu crescimento. As privatizações, e o apoio à iniciativa privada são fundamentais para que isso aconteça", disse.

A trajetória do empresário é contada em autobiografia. A obra, intitulada "O inconformista: A trajetória e as Reflexões do Empresário que fez da Cosan um dos Maiores Sucessos Corporativos do Brasil", foi elaborada por Ometto em parceria com o autor Aguinaldo Silva e lançada em 2021.

Ometto teve participação nas eleições de 2024

Ometto foi o maior doador pessoa física da última eleição municipal, cujo segundo turno ocorreu no domingo (27). Segundo o Divulgacand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o empresário doou mais de R$ 18 milhões para 211 candidaturas no pleito.