Após reunião de 5 h, governo empurra de novo anúncio sobre corte de gastos

Além da refuta do presidente, esta nova rodada de cortes tem gerado tensão no governo internamente. Como Lula, a maioria dos ministros têm pedido mais orçamento e verbas para suas respectivas pastas, não menos, o que causa mal-estar no governo.

Decidir aonde vai cortar é a decisão que Lula não quer tomar. Da última vez, para acalmar os ânimos, a equipe econômica tirou "um pouco de cada". Agora, no entanto, alguns titulares das pastas já fazem saber que, mesmo que o corte seja geral e feito de forma justa, eles não têm mais onde espremer.

Ainda falta negociar com o Congresso. A proposta de corte de gastos deverá ser apresentada pelo Executivo em forma de PEC (Proposta de Emenda à Constituição), o que ainda sobra ao governo negociar para aprovação nas duas Casas com o mínimo de perda possível. Haddad já começou as conversas e deve mostrar o texto para os líderes parlamentares antes do envio oficial para a tramitação.