Mercado não vai dar bola para falas de Lula, avalia economista

Sakamoto: 'Lula evitou sair na mão com mercado financeiro'

No UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto avaliou o petista evitou sair na mão com mercado financeiro durante a entrevista coletiva e, com isso, realinha o seu discurso para as eleições de 2026.

Na minha avaliação, pelo menos até agora o que a gente assistiu, o Lula mudou o tom, evitou brigas com o mercado e deu uma entrevista que não é uma entrevista, digamos, eleitoral, não eleitoreira. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Esta foi a primeira entrevista do mandatário concedida aos repórteres, no Palácio do Planalto, em Brasília, desde que trocou o comando da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República). O publicitário Sidônio Palmeira assumiu o lugar do deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS).

0:00 / 0:00

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.