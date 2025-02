Invasão do aço chinês reduz reciclagem e aumenta emissão de CO₂ no Brasil

A invasão do "poluidor" aço chinês no mercado brasileiro vem contendo a produção nacional do metal, mais correta ecologicamente, e ainda diminui a reciclagem do material no Brasil, que além de retirar o lixo do meio ambiente, polui seis vezes menos do que a produção do aço com matéria-prima virgem.

O que aconteceu

Apesar do aumento na produção nacional de aço em 2024, a reciclagem de sucata ferrosa caiu. O Inesfa (Instituto Nacional da Reciclagem) estima redução de 10% em relação aos 12,5 milhões de toneladas de aço reciclados em 2023, cerca de 22% da produção nacional do metal.

No ano passado, o Brasil fabricou 33,7 milhões de toneladas de aço, 5,3% mais que em 2023. Esse crescimento poderia ter sido maior se não fosse a importação do material vindo da China: foram 3,3 milhões de toneladas em 2024, crescimento de 15% em relação a 2023, segundo o Instituto Aço Brasil.