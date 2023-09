Profissionais da saúde e da educação, além dos que fazem o atendimento direto à população, caso dos técnicos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), são exemplos de servidores passíveis de substituição por empregados de empresas privadas terceirizadas.

Padronização de concursos e limitação de supersalários

Governo, parlamentares da base do presidente Lula no Congresso e entidades representativas de funcionários públicos afirmam não serem contrários a mudanças, mas rechaçam a PEC 32.

"A crítica mais profunda é que ela significa uma privatização do serviço público generalizada, ao longo do tempo", resume o deputado federal Rogério Correia (PT-MG), membro da Frente Parlamentar do Serviço Público.

No Planalto, as discussões sobre a reforma administrativa estão concentradas no Ministério da Gestão. A coluna tentou entrevista com um porta-voz da pasta, mas não obteve resposta até o fechamento deste texto.

A tendência é que o governo apresente projetos de lei sobre mudanças específicas, evitando uma ampla reforma, como a sugerida pela PEC 32. Membros do pelotão de frente de Lula, caso do titular da Fazenda, Fernando Haddad, já manifestaram a intenção de padronizar concursos públicos e de limitar os chamados "supersalários".