O que diz o texto

Inspirada na chamada "Lei Rider", da Espanha, a diretiva estabelece critérios básicos para definir se uma pessoa é ou não empregada de fato de um aplicativo. Esses indicadores levam em conta, por exemplo, a autonomia para negociar remuneração, o controle sobre a jornada de trabalho e a obrigatoriedade do uso de uniformes.

De acordo com dados do próprio Parlamento Europeu, estima-se que pelo menos 5,5 milhões de trabalhadores de aplicativos se enquadrem na categoria de "falsos autônomos". Segundo os críticos do atual modelo, são pessoas que, em virtude do sistema de trabalho adotado por alguns aplicativos, deveriam ter acesso a direitos típicos de empregados, como férias remuneradas e descanso obrigatório, mas que são indevidamente tachadas de autônomas.

Mas nem todos os motoristas, entregadores, garçons e faxineiros — para citar as categorias mais comuns — vão ser categorizados como empregados. Em entrevista à coluna, a professora do curso de Direito da Universidade do Minho, de Portugal, Teresa Coelho Moreira, explica que não haverá uma "reclassificação automática" de todas as pessoas que trabalham em plataformas digitais, caso a legislação seja aprovada.

Na prática, o que a diretiva pretende é "facilitar a prova para quem considera que tem um contrato de trabalho subordinado e não um trabalho autônomo ou independente", complementa a professora. "Mas nada impede que as plataformas venham dizer que, apesar de estes índices estarem provados, não se trata de um contrato de trabalho", ressalva.

Controle sobre algoritmos

Além de estabelecer critérios mais claros para a definição de vínculo empregatício, com o intuito de evitar que plataformas burlem o pagamento de direitos trabalhistas, a diretiva em discussão no Parlamento Europeu também traz importantes novidades sobre a chamada "gestão algorítmica".