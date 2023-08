Desoneração, juro do cartão e Orçamento avançam na pauta do Congresso

O governo concordou em priorizar projetos de lei com urgência em vez de medidas provisórias, para atender a uma demanda do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP/AL).

Esse entendimento reduziu as divergências entre Lira e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD/MG), sobre a tramitação de medidas provisórias. Depois disso eles falaram ao telefone e concordaram em se reunir.

O descontentamento dos líderes da Câmara foi reduzido com o avanço da negociação para a entrada do PP e Republicanos no governo (ministérios e Caixa), com o anúncio oficial finalmente no horizonte.

O que deve ter avanços nesta semana:

1. Desoneração da folha de pagamentos

O projeto de lei prorroga por quatro anos a redução no pagamento de impostos sobre a contratação de funcionários de 17 setores da economia. Foi aprovado no Senado no primeiro semestre. Há pedido de urgência que será analisado nesta terça-feira (29), além do mérito do projeto. Apesar dessa possibilidade de votação, ainda há pontos em aberto. Parlamentares estudam uma solução para a desoneração dos municípios, incluída na tramitação no Senado. Este projeto não é uma prioridade do governo, mas há pressão dos deputados para que a votação seja nesta semana.

2. Desenrola/teto para os juros do rotativo do cartão

O programa já existe graças a uma medida provisória. Mas para que seja mantido, o projeto de lei precisa ser aprovado até o início de outubro. Além do programa de renegociação de dívidas, o texto do projeto de lei dá um prazo de 90 dias para que os bancos estipulem um teto para os juros cobrados pelo rotativo do cartão de crédito. A discussão do projeto começa nesta semana, mas a votação só irá ocorrer nesta semana se os líderes optarem por isso na reunião de líderes de terça-feira (29).