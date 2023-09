O Senado aprovou na semana passada uma proposta que vai na contramão do esforço do governo e do Congresso em busca do déficit zero das contas públicas. Em um movimento que estava fora do radar de todos, os senadores aprovaram por unanimidade uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC 7/2018) que transfere 50 mil servidores dos ex-territórios (Rondônia, Roraima e Amapá) para a folha de pagamentos da União, criando uma despesa permanente estimada em R$ 6,3 bi anuais.

O texto ainda precisa passar pela Câmara e pode ser alterado, mas a bomba fiscal está armada. E não é a única.

Também está no Senado uma emenda ao projeto de desoneração da folha de pagamentos que reduz de forma permanente as contribuições dos municípios ao INSS. A emenda é fruto de uma reivindicação dos municípios, que sofrem com a queda de arrecadação nos últimos três meses. Eles também defendem um aumento dos repasses que a União faz pelo FPM (Fundo de Participação dos Municípios), que está em uma PEC recém apresentada no Senado (PEC 40/2023).