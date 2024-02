Orçamento de 2025 será o primeiro sob mecanismo de revisão de gastos

A revisão de gastos segue, portanto, esses três passos: (1) monitoramento, (2) avaliação e por último seria possível fazer a (3) revisão. O avanço da revisão de gastos segue os seguintes critérios:

Orçamentários

Prioridade do governo

Se já há avaliação do Executivo ou do TCU

Em entrevista à revista da FGV (Fundação Getúlio Vargas) publicada no início do ano, a ministra Simone Tebet falou sobre a revisão dos gastos: "A revisão de gastos se beneficia dos achados das avaliações, mas possui dinâmica própria. As políticas são avaliadas conforme critérios orçamentários e de priorização do governo federal, mas não apenas esses. Algumas, por exemplo, já foram avaliadas pelo Executivo ou pelo Tribunal de Contas da União, portanto, estão mais maduras para serem incluídas dentro de um processo estruturado de revisão de gastos. Com base nesse trabalho, tenho condições de identificar aquelas políticas públicas com sinal amarelo ou vermelho e falar onde temos condições de revisar. Insisto: não para poupar, pagar juros, mas para repriorizar".

Para avançar ainda mais na agenda do Orçamento por Desempenho, Tebet defende a necessidade de uma revisão na legislação que regulamenta a elaboração e controle das peças orçamentárias da administração pública (Lei 4.320/1964), mas para isso precisa do apoio do Congresso Nacional. No parlamento, o debate avança a passos lentos pois esbarra no interesse dos congressistas em controlar o orçamento através das emendas.