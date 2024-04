Acordo avança, e mudanças no Perse tendem a ser aprovadas na Câmara

O que é o Perse?

Em função dos prejuízos durante a pandemia, o Perse isentou as empresas do setor de eventos do pagamento dos seguintes tributos: PIS, Cofins, CSLL e IRPJ. Os tributos tiveram as alíquotas reduzidas a zero por cinco anos, até o início de 2027.

No final do ano passado, o governo tentou, por meio da medida provisória 1202, encerrar o programa já neste ano com a volta dos pagamentos (para Pis/Cofins e CSLL após noventena e para IRPJ no ano seguinte), alegando que a renúncia fiscal estava além do programado e havia empresas que não precisavam mais das isenções, além de fraudes.

O setor e o Congresso foram contrários à tese do governo. Também houve discordâncias sobre os números. Até o trecho ser retirado da medida provisória e o governo apresentar um projeto de lei, que será votado nesta semana.

As principais mudanças no projeto que devem permitir a aprovação foram as seguintes até o momento. Veja ainda quais pontos ainda estão em aberto: