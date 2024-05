Blusinhas: Por que a taxação virou disputa entre o Planalto e o Congresso

Planalto: O Palácio do Planalto teme que a taxação das compras gere insatisfação na população que compra esses produtos e impacte negativamente na popularidade do presidente, já arranhada neste início de ano mesmo antes da tragédia do Rio Grande do Sul. Além disso, a taxação tem o potencial de virar munição para os adversários políticos na campanha presidencial de 2026.

Fazenda: Apesar de o ministério da Fazenda estar em um esforço para fechar as contas — e a taxação traria recursos —, a pasta tenta se manter neutra. Nesta segunda-feira (27), o ministro Fernando Haddad voltou a defender um debate técnico sobre o assunto.

Ao que tudo indica, de forma velada, não há tanta resistência à taxação de nenhum dos lados, mas um grande temor do tamanho da repercussão negativa da medida. Por isso, existe uma dificuldade de se defender publicamente a medida e colocar "a impressão digital" na aprovação.

O que está em debate?

Atualmente, as compras do exterior abaixo de US$ 50 são taxadas pelo ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), um imposto estadual, com alíquota de 17%. São isentas apenas do imposto de importação federal, de 60%. O que está em discussão é cobrar o imposto de importação de todas as remessas, independente do valor. Após resistir, parlamentares cogitaram criar regras intermediárias, como isenções limitadas por CPF ou alíquotas menores do imposto de importação.

A guerra de narrativas

O ministro Fernando Haddad defende um debate técnico porque o tema é suscetível à polarização e à guerra de narrativas. A audiência com o ministro na semana passada na Câmara foi um exemplo disso. Houve uma tentativa por parte de deputados conservadores e bolsonaristas de forçar o ministro a se posicionar sobre a tributação, o que ele não fez.