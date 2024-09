Por que o destino do Vale-Gás é chave para as contas do governo

A equipe econômica do governo tem dito que é necessário fazer alterações no projeto que pretende ampliar o Vale-Gás (PL 3.335/2024) já enviado pelo governo ao Congresso. As alterações só devem ser feitas durante a discussão nas casas legislativas, após o primeiro turno das eleições municipais, mas é importante essa sinalização de que o governo vai defender ajustes.

As mudanças são consideradas cruciais pelo mercado porque deixarão claro o tamanho da responsabilidade de todos - governo e parlamento - em relação às contas públicas.

Qual é o problema do projeto?

O projeto da forma como está propõe um drible nas regras do arcabouço fiscal, que é o atual instrumento de controle das contas públicas. Pelo texto, parte da ampliação do programa, a que dá descontos no botijão para famílias de baixa renda diretamente nas revendedoras de gás (recompensadas pela União pelo desconto), pode ser custeada por repasses diretos de empresas à Caixa Econômica Federal.