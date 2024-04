Dólar vai a R$ 5,077 após dados de inflação nos EUA e no Brasil; Bolsa cai

O que aconteceu

Mercado reagiu a dados de inflação mais altos do que o esperado nos Estados Unidos. Os resultados, divulgados nesta quarta-feira (10), elevaram o pessimismo sobre o espaço que o Fed (Federal Reserve; banco central dos EUA) terá para cortar juros este ano.

Índice de preços ao consumidor nos EUA aumentou 0,4% no mês passado. O índice avançou pela mesma margem em fevereiro, informou o Departamento do Trabalho. Nos 12 meses até março, o índice aumentou 3,5%. Economistas consultados pela Reuters previam que o índice subiria 0,3% no mês e 3,4% na base anual.

Membro do mercado repercutiu os dados externos. "Volta esse questionamento: será que vamos ter corte em junho ou [o Fed] vai postergar isso para julho ou para uma próxima reunião? Foi uma virada bem forte do mercado, negativa, depois da divulgação das inflações americanas", disse Lucca Ramos, sócio da One Investimentos.

Quanto menos o Federal Reserve cortar os juros este ano, melhor para o dólar, que se torna mais atraente para investidores estrangeiros quando os rendimentos oferecidos pelo mercado norte-americano — já interessante por ser extremamente seguro — ficam mais altos.

Já o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial da inflação no Brasil, ficou em 0,16% em março. Dados divulgados nesta quarta pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostraram que a inflação desacelerou no mês passado após ter ficado em 0,83% em fevereiro.