Ela fez faxina por 5 anos nos EUA e virou milionária com negócio de tapioca

No BR Takeout, a comida é mineira e nordestina. Cada dia tem um cardápio diferente. Também são vendidos no local açaí, pastel, caldo de cana, bolos, etc. "Ou seja, vendemos basicamente os produtos que os brasileiros sentem saudade de comer", declara. Ela vende também a tapioca recheada (US$ 4,99 a unidade), usando a massa da Tapioca da Baiana, e o pacote de tapioca congelada (US$ 6,39, de 500g), para quem quiser fazer tapioca em casa.

Ela abriu uma fábrica de tapioca no subsolo. Em 2017, ela abriu uma fábrica de tapioca no subsolo do restaurante, onde produz os pacotes de tapioca que são distribuídos para os mercados. Em outubro, ela vai lançar o pão de queijo de tapioca. Verônica tem planos de transferir a fábrica para outro local maior.

A Tapioca da Baiana irá lançar em outubro o pão de queijo de tapioca Imagem: Divulgação

Verônica colocou os produtos nas prateleiras americanas. Os produtos da Tapioca da Baiana são vendidos em 11 lojas da Stop & Shop (uma rede de supermercados nos EUA) e em 140 lojas brasileiras, em várias cidades americanas. A venda é feita também pelo e-commerce, com entrega para todos os estados dos EUA.

Consegui entrar nessa rede americana após um ano de muita negociação, mostrando a versatilidade desse produto em várias receitas e recheios e explicando para os americanos sobre o produto, que é vegano, sem glúten e sem conservantes. Os americanos estão em busca de mais produtos saudáveis nas prateleiras.

Verônica Oliveira, dona da Tapioca da Baiana

Em 2022, as duas empresas faturaram US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 7,6 milhões). O lucro não foi divulgado. No total, Verônica emprega 21 funcionários diretos entre restaurante e fábrica.