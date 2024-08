Ribeirinhas da Ilha do Combu criam pequenos negócios de olho no turismo

Preparo para a COP-30. As atividades com os donos de pequenos negócios vêm sendo intensificadas com a proximidade da COP 30 (30ª Conferência das Partes), da ONU (Organização das Nações Unidas), marcada para novembro de 2025, em Belém, e deve elevar os números de visitantes na região.

Os temas escolhidos levam em consideração a vocação da Ilha do Combu para o turismo. Vale destacar que eles têm como foco inovação, atendimento, marketing e educação ambiental

Gerson Tadeu Teles artesão da Ilha de Combu (PA) Imagem: Divulgação

Uma dessas iniciativas é Agentes de Roteiros Turísticos. O projeto turístico envolve 16 empreendimentos de Belém. O roteiro é de dois dias e vem sendo comercializado pelas agências de viagens que são parceiras e clientes do Sebrae. Uma delas é a Ygara Artesanal & Turismo, dos empresários Iracema Nascimento, 41, e Gerson Tadeu Teles, 47.

Da exploração à preservação. Gerson conta que destruía a floresta. "Eu era uma dessas pessoas que derrubava as árvores, mas hoje, eu aprendi a preservar a natureza." Ele é um dos agentes de Roteiro Turístico, apresenta a vida na floresta, como extrair da natureza o sustento de forma sustentável e ainda oferece um banho de cheiro no rio.