Dos lanches dos filhos ao Rock in Rio: conheça a mãe que fatura R$ 40 mi

Arlete Wolfram, 68, resolveu empreender depois de perceber que os lanches saudáveis que fazia para os filhos levarem para a escola, poderiam ser uma fonte de renda para a família.

Assim surgiu a primeira loja da Porto do Sabor, em 1997. Na época, Arlete contava com o auxílio da sua mãe, Dona Victoria Schindler, para a produção de torta e outros assados, principalmente para os alunos do Colégio Santo Agostinho - onde os filhos dela estudavam - e moradores do Novo Leblon, no Rio de Janeiro.

Previsão de crescimento. No ano passado, a rede especializada em refeições e lanches saudáveis, faturou R$ 40 milhões e, para 2024, a projeção da receita é de R$ 57 milhões (alta de 42,5%).