Ele fatura R$ 6 mi com escola que prepara médicos para o mercado dos EUA

A RD Medicine tem dois tipos de mentoria. A mentoria completa é a Escola RD Medicine. Engloba curso de inglês e os cursos preparatórios para as duas provas médicas de validação, além da mentoria final de aplicação, com revisão de documentos, cartas e treinamento para as entrevistas. Em média, todo processo demora dois anos. Este pacote custa R$ 25 mil.

Outra mentoria é voltada para o médico que já teve o diploma validado nos EUA. É chamada de "Time do Match". "Nesta mentoria online, damos todo o suporte no processo final de aplicação, como treinar para a entrevista e ajudar a preparar a carta de apresentação sobre a história da pessoa", diz Duarte. O mentor da RD Medicine é escolhido de acordo com a especialidade do aluno. Em média, esse processo dura de julho a dezembro. O preço da mentoria é R$ 1.500.

"Quando a pessoa termina a validação, ou seja, já está com o diploma validado, tem que aplicar para residência e fellowship [programa de treinamento especializado em medicina]. Agora, com a abertura do país, haverá também aplicação direta para vaga de trabalho. Nós damos suporte com os documentos necessários para aplicação e entrevistas", diz.

Na RD Medicine, a coordenadora da mentoria é a médica brasileira Viviane Sachs. Ela também é diretora de programa de residência de medicina de família nos EUA.

Como é a estrutura da RD Medicine

Toda a estrutura é online. A empresa tem 40 funcionários, sendo 15 professores, e mais de 2.000 alunos. A maioria são brasileiros, mas há também portugueses e angolanos.