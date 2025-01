Sorveteria do PA abre unidade em SP de olho em expandir franquias na região

A Gelateria Damazônia oferece ainda picolés para pets e para bebês. Na linha pet, os picolés são em formato de patinhas, feito com ingredientes naturais e sem uso de conservantes (R$ 12). Para os bebês, são picolés de frutas variadas adoçados com água de coco (R$ 8,90).

Quase toda a produção é feita em Belém. Lá, são produzidos de 5 a 7 toneladas de sorvete por mês. A produção em São Paulo está no início; são cerca de 750 quilos por mês.

A empresa não abre faturamento. O lucro foi de 22% no ano passado.

Damazônia Chocolates deve voltar em 2025

Ferreira é dono também da Damazônia Chocolates. A marca produz chocolates recheados com sabores da Amazônia. De 2000 a 2010, a empresa atuava somente no mercado B2B, vendendo produtos para as principais redes varejistas do Brasil. "Suspendemos a operação dessa empresa para abrir a Gelateria Damazonia, onde atendemos diretamente o consumidor final em lojas próprias", diz.