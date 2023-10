Dinheiro para empresas em crise: o papel da securitizadora

O que isso significa para uma securitizadora? Alguns devem se perguntar o que significa, para uma securitizadora (instituição que antecipa valores a receber para companhias, transformando essas dívidas em ativos negociados com investidores no mercado), buscar mais recursos para uma empresa que já está devendo. Que papel exerce uma securitizadora que faz o seu trabalho segundo as melhores práticas, indo muito além de carimbar operações de grandes agentes do mercado, quando lida com um ativo em crise?

Primeiramente, é preciso que se diga que este é um momento apropriado para as casas que enxergam oportunidades onde outros podem ver só problemas. Cada operação de crédito tem as suas peculiaridades, assim como as empresas. Nenhuma é igual a outra, portanto as crises são diferentes entre si. Algumas companhias têm potencial de crescimento, histórico de ótimos resultados e estão inseridas em um setor em expansão.

Sabemos que, em pouco tempo, muitas dessas companhias terão recuperado a sua capacidade de pagamento, pelo caráter cíclico da economia e pelas peculiaridades de cada negócio. Nos projetos imobiliários, setor em que atuo mais frequentemente, às vezes é necessário tomar dinheiro para não deixar a obra parar, porque um canteiro parado, com muitos custos envolvidos, como o trabalhista, pode sair muito mais caro.

À securitizadora, cabe estar muito próxima da empresa e agir rápido. Executar as garantias da dívida na Justiça geralmente é adotado como último recurso. Porque, se o objetivo é fazer com que as empresas não quebrem e que o devedor pague aos investidores, renegociar tende a ser um caminho mais ágil e saudável. Um processo judicial decorrente de uma execução de garantia, por exemplo, pode fazer com que o período sem pagar salte de um ano para dez, em situações mais complexas.

No período em que a economia brasileira está atravessando, até mesmo empresas triple A (aquelas avaliadas como mais seguras) estão na mesa de negociações. Nunca se leu tanto a palavra "waiver" no noticiário quanto agora. O que poderia soar absurdo para os mais conservadores, emprestar dinheiro para que a empresa devedora volte a pagar com regularidade pode, sim, ser a solução.

Em todos os casos, a margem de lucro dos investidores pode aumentar significativamente. Waiver não é perdão de dívida. O valor que deixou de ser pago é incorporado ao saldo devedor acrescido de juros. Da mesma forma, as renegociações: a remuneração, como se sabe, aumenta conforme o risco.