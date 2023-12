O dilema econômico da Argentina: um final terrível ou um terror sem fim

Argentina e Brasil: almas gêmeas nas décadas de 1980 e 1990

Com a redemocratização da Argentina em 1983, e do Brasil em 1985, os novos governos civis assumiram já sendo obrigados a enfrentar uma inflação que crescia assustadoramente e uma grave crise de dívida externa. Os governos Raul Alfonsín (Argentina) e José Sarney (Brasil) adotaram, respectivamente, os planos Austral e Cruzado, com medidas heterodoxas muito semelhantes, notadamente, o congelamento de preços e a reforma monetária. Apesar de uma certa euforia inicial, os planos fracassaram, e a inflação voltou com força renovada durante a segunda metade das décadas de 1980 e início de 1990.

Mudando a estratégia, o governo argentino de Carlos Menem adotou a dolarização da sua economia em 1992, e o governo brasileiro de Itamar Franco, o Plano Real em 1994, que, entre outras medidas, utilizou uma âncora cambial, uma forma mais flexível de atrelar a moeda do país ao dólar, sem precisar renunciar a ela, como fez a Argentina. Os dois planos foram bem-sucedidos durante a década de 1990 fazendo com que a inflação de ambos os países convergisse para taxas próximas às dos países com economias saudáveis, com taxas, em geral, de um dígito anual apenas.

Caminhos diferentes a partir dos anos 2000

Os anos 1990 foram muito turbulentos para os mercados emergentes. Sucessivas crises econômicas como a do México em 1994/95, da Ásia em 1997 e da Rússia em 1998 provocaram fortes saídas de divisas dos mercados menos sólidos como Brasil e Argentina.

O primeiro foi obrigado a desistir da âncora cambial em 1999, por falta de reservas cambiais, mas conseguiu fazer uma transição bem-sucedida (apesar de custosa em termos de dívida pública e inflação em curto prazo) para o câmbio flutuante, justamente por não ter renunciado à sua moeda nacional. A Argentina não teve a mesma sorte e, por absoluta falta de reservas cambiais, em 2001, foi obrigada a abandonar a dolarização de forma desastrosa, o que ficou conhecido como "corralito", um bloqueio de ativos financeiros dos cidadãos argentinos com conversão forçada, algo que, em alguma medida, se assemelhava ao Plano Collor brasileiro.