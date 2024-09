Vai financiar um imóvel? Descubra até quanto vale a pena dar de entrada

Imagine se você começa a parcelar a fatura do cartão todos os meses, ou mesmo entrar no rotativo seguidas vezes. Isso se torna um risco real quando a pessoa não só gasta todo o seu dinheiro na entrada do imóvel como também compromete uma parte muito grande da sua renda no pagamento das parcelas do financiamento imobiliário.

O parcelamento da fatura do cartão, o parcelamento de compras nas lojas (físicas e online) com juros e outros tipos de empréstimos são práticas que podem virar rotina quando se está com uma boa parte da sua renda comprometida com o financiamento do imóvel.

Os juros do empréstimo para compra de bens diversos estão hoje em 90% ao ano. Os do crédito consignado estão em 39% para trabalhadores do setor privado e em 21% para servidores públicos. O financiamento de veículos está em 26% ao ano, sempre segundo o Banco Central.

Conclusão

A diferença entre os juros do financiamento imobiliário e os de outros tipos de empréstimo é gritante, como você viu acima. Ao financiar um imóvel, mantenha uma reserva que lhe permita viver com algum conforto sem precisar tomar novos empréstimos. Se necessário, reduza o valor que está pensando em dar de entrada.

Se reduzir a entrada fizer a parcela aumentar muito, a ponto de ficar difícil pagar, é sinal de que você pode estar tentando dar um passo maior do que as pernas no momento. Nesse caso, tente um desconto no imóvel ou busque outro mais barato. Melhor uma casa mais simples do que as contas desequilibradas.