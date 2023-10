Itaúsa (ITSA4) anuncia JCP de R$ 500 milhões e Caixa Seguridade (CXSE3) vai pagar R$ 1,5 bi em dividendos; veja as mais lidas da semana

4. Mega-Sena 2646: R$ 40 milhões são sorteados nesta quinta-feira (19); Veja como participar

O sorteio da Mega-Sena 2646 ocorreu na última quinta-feira (19) com um prêmio de R$ 40 milhões, que poderia ser levado por quem acertasse os seis números da sorte. O sorteio da Caixa Econômica estava previsto para iniciar às 20h.

No sorteio anterior, o da Mega-Sena 2646, que aconteceu na última terça-feira (17), 55 apostas tiveram cinco acertos e levaram um prêmio de R$ 48,4 mil cada. Nesse caso, como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio estimado passou de R$ 34 milhões para R$ 40 milhões no sorteio de quinta.

5. Selic abaixo de 9%? Analistas do Banco do Brasil (BBAS3) fazem projeções para os juros em 2024

Os analistas do Banco do Brasil divulgaram as projeções de longo prazo para a taxa Selic. As estimativas estão abaixo do consenso do mercado financeiro do Boletim Focus. De acordo com a instituição, a Selic ao fim de 2024 deve ficar em 8,5%, e o consenso dos especialistas é de 9%.

"Em nosso cenário base, consideramos que o Banco Central manterá o ritmo de 50 pontos-base por quase todo ano de 2024, o que levaria a taxa básica de juros a 8,5% no final do próximo ano, nível que consideramos de equilíbrio para a economia brasileira", diz Marcelo Rebelo, economista-chefe do Banco do Brasil.