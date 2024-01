Allos (ALOS3): XP tem recomendação de compra para as ações; saiba por quê

Além disso, a XP enxerga, ainda, que há espaço para mais desinvestimentos. Pela análise, há 314 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL) própria em ativos-alvo potenciais, como shoppings menos rentáveis.

Em termos de impacto, estima-se um volume de caixa adicional de Allos aproximadamente R$ 1,4 bilhão no cenário base (considerando uma taxa de capitalização de 8,6% e a venda de 40% dos ativos-alvo), o que parece atrativo, embora essa consideração não seja incluída nas estimativas da XP.

XP sobre Allos: "Temos uma perspectiva otimista para as margens"

Ainda no relatório, a XP pontuou que a perspectiva para as margens da Allos é otimista, destacando fatores como controle da inadimplência líquida, crescimento gradual da taxa de ocupação e a captura de sinergias adicionais de despesas administrativas, de vendas e gerais (SG&A, na sigla em inglês).

Apesar de um ambiente desafiador para o crescimento da receita da Allos em 2024, puxado pela pressão na dinâmica do IGP-M, os analistas da XP esperam que a companhia mantenha níveis sólidos de margem lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) ajustado, atingindo 74,6% ao fim de 2024 e 75,4% ao fim de 2025.

Essa estabilidade nas margens, diz a XP, é prevista para sustentar o forte crescimento do fluxo de caixa de operações (FFO), com aumento de 10% na comparação anual em 2024 e 21% em 2025, impulsionado também por uma receita financeira positiva proveniente das recentes vendas de ativos, começando no primeiro semestre deste ano.