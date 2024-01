BB-BI mantém otimismo com Itáu (ITUB4) após novos dados divulgados

Após os dados de crédito de novembro serem divulgados nesta quinta-feira (4) pelo Banco Central, analistas do BB-BI mantiveram seu otimismo com o Itaú (ITUB4), Santander (SANB11) e outros players os quais a casa mantém recomendação de compra para as ações.

Além disso, as ações do Itaú estão na carteira BB Fundamentalista e também na Seleção BB 2024. O único outro papel do setor que está em ambos os portfólios é o BTG Pactual (BPAC11).

Sobre os novos dados de crédito divulgados pelo BC, o BB-BI destaca o avanço da carteira de crédito no comparativo mensal (+0,9%), com crescimento tanto na PF quanto PJ, tanto nos livres quanto direcionados.