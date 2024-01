Shein busca permissão da China para abrir capital nos EUA, diz agência

Para as empresas de varejo, o governo federal havia dito que a divulgação de uma taxação poderia ser realizada até o encerramento de 2023. No entanto, o ministro da Fazenda diz que ainda não existe um acordo em relação ao tema.

"Nós queremos continuar divulgando sobre a matéria para mostrar o comportamento dessas encomendas ao longo do tempo depois que o Remessa Conforme foi instituído", disse Haddad.

Taxação de compras online: Haddad critica posicionamento da gestão anterior

Em relação ao Remessa Conforme, da Receita Federal, Haddad diz que a arrecadação do comércio online foi aumentada depois da criação do programa que, na sua visão, ajudou a corrigir distorções em relação aos produtos que chegavam ao Brasil sem incidência de impostos, o que inclui também encomendas com preços acima de US$ 50.

O ministro do governo Lula ainda teceu críticas sobre o posicionamento da gestão anterior de Jair Bolsonaro (PL) em relação à taxação de compras online.

"Foram 4 anos de escalada no contrabando no país. Eu não consigo nem entender como alguém não respondeu por improbidade administrativa, porque nenhuma medida foi tomada diante dos olhos de todo mundo no Ministério da Economia", afirma Haddad.