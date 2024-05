IPCA avança 0,38% em abril, menor taxa para o mês desde 2021

Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, na mesma linha, diz que os dados divulgados são uma "boa notícia". Porém, pelo último comunicado do Copom, o cenário global mais adverso, com a incerteza nos Estados Unidos e as expectativas de inflação desancoradas, pesam mais sobre o cenário do banco central.

No ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumula alta de 1,80% e, nos últimos 12 meses, a inflação acumulada é de +3,69% - valor ainda abaixo dos 3,93% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.

A alta da inflação em abril ficou perto do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro na pesquisa do Projeções Broadcast, de 0,40%, com piso de 0,21% e mediana de 0,33%.

Análise parcelada do IPCA

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete registraram variações positivas em abril. Destaque para os grupos Saúde e cuidados pessoais (1,16%) e Alimentação e bebidas (0,70%), que tiveram os maiores impactos no índice do mês, 0,15 p.p. cada.

As passagens aéreas, do grupo de Transportes (+0,14%), de acordo com o IBGE, viram uma queda nos preços de 12,09%.