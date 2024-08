UBS-BB rebaixa Itaú (ITUB4) para 'neutra', mas projeta dividendos extraordinários

Em seu relatório mais recente sobre o Itaú (ITUB4), os analistas do UBS-BB rebaixaram a recomendação para as ações de “compra” para “neutra”, mantendo o preço-alvo de R$ 42. A casa, contudo, aposta no pagamento de dividendos extraordinários por parte do banco.

Os analistas Thiago Batista, Olavo Arthuzo e Beatriz Shinye afirmam que há uma falta de catalisadores para o lucro do Itaú, que atingiu R$ 10 bilhões no segundo trimestre.

Além disso, a casa destaca que as ações do Itaú (ITUB4) estão sendo negociadas a um preço sobre valor patrimonial (P/VPA) de 2 vezes, "um dos seus maiores níveis nos últimos anos, o que limita seu potencial de 're-rating’".

Segundo o UBS, o Itaú deve entregar retorno total de 21% até o final de 2025, considerando o pagamento de R$ 59,5 bilhões em dividendos do Itaú nos próximos 18 meses.