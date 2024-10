Semana da Renda Fixa: veja conteúdos programados para potencializar seus investimentos

Esta semana temática tem o apoio da Suno e o patrocínio da Investo, a maior gestora independente de ETFs do Brasil. Confira a seguir o que preparamos para cada dia da Semana da Renda Fixa do Suno Notícias:

Dia 1 (28/10) – Quais os melhores investimentos em renda fixa em 2024?

Abrindo a semana, apresentaremos um levamento feito pela Economática, com os melhores investimentos em renda fixa de 2024. Contaremos com a participação especial de um especialista para comentar por que esses investimentos vêm se destacando no mercado.

Você saberá se eles são indicados para curto, médio ou longo prazo, se exigem um aporte mínimo e quais são os riscos e desvantagens associados. Esse é um conteúdo importante para quem deseja acompanhar o que é tendência no mercado, ajudando a tomar decisões de investimento futuras.

Dia 2 (29/10) – Conheça os ETFs de renda fixa

No segundo dia, vamos tratar sobre como investir em renda fixa através da bolsa de valores por meio dos ETFs (Exchange Traded Funds). Você entenderá o que são ETFs, quais ativos geralmente compõem esses fundos e as vantagens de optar por ETFs de renda fixa em comparação com ETFs de renda variável ou outros investimentos tradicionais.

Nesse mesmo dia, o Suno Notícias também vai abordar as possíveis desvantagens, assim como uma lista com os melhores ETFs de renda fixa disponíveis no mercado atualmente.

Dia 3 (30/10) – A bola da vez: veja como os fundos de debêntures estão se destacando

Os fundos de debêntures representam uma alternativa atrativa no mercado de renda fixa. Nesta matéria, explicaremos o que são esses fundos e a diferença entre comprar debêntures individualmente ou investir através de um fundo desse tipo.