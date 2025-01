Weg (WEGE3) pode se beneficiar de megaprojeto de IA nos EUA

Atualmente, a companhia detém cerca de 4% do mercado de transformadores de potência nos Estados Unidos, segundo dados divulgados pela própria empresa.

Baseando-se nesses números, o BTG estima que a participação da Weg no projeto Stargate poderia gerar um crescimento de até 9% na receita da empresa nos próximos anos. Em um cenário mais conservador, o crescimento seria de 2%, enquanto em um cenário otimista, poderia alcançar 17%.

Além disso, o relatório aponta que o impacto no lucro líquido da Weg pode ser ainda maior, dado que os produtos relacionados ao projeto possuem margens superiores à média.

Dúvidas no radar

Apesar do otimismo, o BTG reconhece algumas incertezas em sua análise. Por exemplo, há divergências entre as estimativas de quanto do capex (despesas de capital) será realmente destinado a equipamentos elétricos e se a participação de mercado da Weg em outros segmentos, como subestações e baterias, é tão significativa quanto em transformadores.

No entanto, a casa considera que o modelo de negócios verticalizado da companhia e sua capacidade de executar grandes projetos tornam a empresa uma das poucas no Brasil com exposição direta à crescente demanda por infraestrutura de IA nos Estados Unidos.

Perspectivas para a Weg

O relatório reforça que a companhia está bem posicionada para capitalizar a tendência secular de crescimento da IA e o consequente aumento da demanda por energia nos data centers.