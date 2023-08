Achados da Bolsa: veja ações que podem subir apesar da maré baixa

A aposta em Petrobras vem da previsão de alta do preço do petróleo. Os preços do petróleo subiram na sexta-feira (11), depois que a Agência Internacional de Energia previu uma demanda global recorde e aperto na oferta. Já são sete semanas consecutivas de ganhos no preço do barril, a mais longa sequência desde 2022. Por isso, a partir da quarta-feira (16), a Petrobras vai cobrar R$ 0,41 a mais no preço médio de venda do litro da gasolina.