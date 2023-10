Popó diz ter perdido R$ 1,2 milhão em golpe de criptos; saiba se proteger

Ela está na mira do Ministério Público da Paraíba e da Polícia Federal. A ação foi aberta em fevereiro deste ano. A Polícia, em conjunto com o MP, fez uma nova operação contra a empresa no final de setembro.

A página da empresa está fora do ar. Nas redes sociais, a última postagem é de agosto do ano passado. UOL tentou contato com a empresa pelo Instagram, mas não teve respostas até a publicação da matéria.

Segundo a PF, a empresa movimentou valores equivalentes a R$ 2 bilhões em criptoativos nos últimos quatro anos. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos municípios paraibanos de Campina Grande e Lagoa Seca. A Justiça já ordenou o bloqueio de bens nas contas bancárias da instituição financeira.

Eles também são procurados pela Interpol. Em junho, a Polícia prendeu três sócios dos donos na fronteira do país com a Argentina - eles estavam tentando deixar o Brasil por Foz do Iguaçu, diz a PF.

Além da Braiscompany, vinte empresas estão sendo investigadas pela Polícia Federal por pirâmides financeiras envolvendo criptomoedas. A PF calcula que, em seis anos, golpistas deixaram no prejuízo pelo menos 2,7 milhões de investidores e movimentaram quase R$ 100 bilhões.

Como se proteger de golpes de criptomoedas

Procure se informar se a empresa tem registro no BC. Empresas de investimento ou consultores precisam ter registro no Banco Central ou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Muitos golpistas simplesmente copiam as logomarcas de BC e CVM e as colam em contratos, sites, aplicativos, páginas de internet e rede sociais.