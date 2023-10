Com queda da Selic, como investir e aproveitar bem o momento?

Ainda assim, prefixado continua com retorno interessante. Gala afirma que, com a inflação perto de 3% e a remuneração do prefixado em torno de 10% ao ano, o investidor pode ter ganho real de 7% ao ano. "Na minha visão, continua sendo um bom investimento. Antes, estava exagerado. Agora, está bom", diz.

É preciso cautela com o Tesouro Selic no longo prazo. O superintendente de investimentos da Guide Investimentos, Luis Gustavo Pereira, afirma que é difícil saber até que ponto o Banco Central vai baixar os juros, por conta da economia. O risco é o investidor comprar um título, e a Selic seguir caindo. Para 2024, economistas consultados pelo BC acreditam que a Selic vá fechar o ano em 9%. O Tesouro Selic, porém, praticamente não sofre com a marcação a mercado, ao contrário do que ocorre com outros títulos do governo.

E o Tesouro IPCA+? É uma boa oportunidade para se proteger da inflação com uma e conseguir um retorno interessante a longo prazo, afirma Pereira. O Tesouro IPCA+ com vencimento para 2029 oferece retorno medido pelo IPCA mais 5,64% ao ano. "O investidor passa a ter um componente prefixado e uma proteção contra a inflação. E vale, até mesmo, investir nesse produto agora e, se os juros caírem muito mais do que o mercado espera, vender antes do vencimento e obter um ganho de capital", diz o porta-voz da Guide.

