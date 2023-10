Bolsa de Valores lança desafio em simulador e dá R$ 60 mil em prêmios

Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode participar. Não é necessário desembolsar nenhum valor.

Todos começam com R$ 100 mil fictícios. Vence quem obtiver a maior rentabilidade até o encerramento do concurso. A ideia é aproximar as pessoas da Bolsa e da instabilidade dos mercados, diz a B3.

Investimentos são simulados em um app. Para participar, basta utilizar o simulador de investimentos no aplicativo HUB3 e construir uma carteira teórica de ativos. Aplicativo também tem conteúdos educativos.

Dinheiro não é real, mas instabilidade sim. "As pessoas têm começado a investir mais cedo, com menos dinheiro. Com ferramentas como essa, em que não há necessidade de aplicar valores reais, os investidores podem aprender com a prática e se sentir seguros para começar e seguir investindo", afirma Christianne Bariquelli, superintendente de Educação da B3.

Além do prêmio em dinheiro, Bolsa dará uma viagem. Os três primeiros colocados serão premiados com R$ 30 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Além do prêmio em dinheiro, os vencedores também ganham uma viagem para a B3, incluindo a passagem para vir até São Paulo, hospedagem e alimentação, se o vencedor for de outra cidade. Outros gastos do participante na viagem não serão cobertos.

Como investir

Vale aplicar em ações e em outros ativos. Além dos papéis de empresas, o participante também pode comprar e vender ETFs (fundos que replicam índices e possuem cotas negociadas na Bolsa), Fundos Imobiliários, Fiagros (fundos ligados ao agronegócio) e BDRs (que permitem investir em ações de empresas no exterior), entre outros.