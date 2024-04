Petrobras fica próxima a recorde e Vale perde R$ 5,7 bi

Já a Vale encolheu. Fechou o pregão valendo R$ 266,3 bilhões, queda de R$ 5,73 bilhões em relação ao dia anterior.

Impacto dos dividendos extraordinários

A Petroleira resolveu pagar dividendos extraordinários. Os acionistas votantes da Petrobras decidiram, em assembleia-geral nesta quinta-feira, distribuir 50% dos proventos extraordinários da estatal. São cerca de R$ 21,95 bilhões, de um total de R$ 43,5 bilhões.

Os dividendos são uma parcela do lucro da empresa que é repartida entre os acionistas. Os extraordinários são aqueles pagos além do mínimo obrigatório: a empresa não tem que pagá-los necessariamente e por isso cogitou-se não distribuí-los.

Em março, a discussão sobre a possibilidade do não pagamento fez as ações tombarem. Apenas no dia 8 de março, após a divulgação dos resultados de 2023, os papeis da companhia caíram 10% num só pregão. No acumulado do ano, incluindo a performance desta quinta-feira, as ações preferenciais estão em alta de 13,4% e as ordinárias de 13,5%, conforme a Elos Ayta.

Já a Vale acumula queda de 15,8% no ano. Nesta quinta, caiu ainda mais por conta de seu balanço. Com uma queda de 7% no lucro do primeiro trimestre, as ações da Vale (VALE3) iniciaram o pregão desta quinta-feira em baixa e continuaram perdendo ao longo do dia. A mineradora reportou na noite de quarta-feira (24) um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização de US$ 3,438 bilhões, uma baixa de 7% na comparação com o primeiro trimestre de 2023. O número também veio abaixo do que o mercado esperava: US$ 3,6 bilhões.