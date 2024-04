Ações da Petz disparam 40% depois de anúncio sobre possível fusão

Para fechar o negócio, a Cobasi deve pagar R$ 450 milhões para a Petz. De acordo com esse valor, a Petz foi avaliada em R$ 3,3 bilhões, o equivalente a R$ 7,10 por ação, e a Cobasi em R$2,1 bilhões. Na quinta-feira (18), um dia antes do anúncio, o papel da Petz encerrou o pregão cotado a R$ 3,50.

É por isso que a ação está subindo tanto no pregão desta sexta. "A ação tende agora a perseguir esse valor, mesmo já tendo subindo antes, com os rumores", diz Daniel Teles, especialista da Valor Investimentos.

A ação da Petz desvalorizou 36,7% no ano passado. Começou 2023 valendo R$ 3,76. Do início de fevereiro até o final de março, quando os boatos ganharam corpo, o papel valorizou 60%, chegando a R$ 4,99. Mas desde o final do mês passado, com as notícias esfriando e o cenário econômico piorando, houve uma queda forte dos papeis, que caíram para R$ 3,50. Tanto que até a quinta (18), a ação apresentava perdas acumuladas no ano de 11,4%, segundo a Investing.com.

A única empresa com ativos em Bolsa é a Petz. No quarto trimestre, a Petz teve lucro líquido ajustado de R$ 19,4 milhões, 22% abaixo do que teve no mesmo intervalo de 2022. Em 31 de dezembro de 2023, a dívida líquida da companhia era de R$ 23,2 milhões.

E daqui para frente?

A fusão pode criar uma empresa dominante no setor pet. "Em um momento em que a competição é cada vez mais acirrada - a fusão pode aliviar essas pressões e tornar a precificação mais racional, além de trazer outras sinergias significativas de crescimento e eficiência para o negócio combinado", publicou a Genial, em documento para investidores.