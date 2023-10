O que é pedido de autofalência e o que acontece com a Saraiva agora

A Saraiva não tem mais nenhum imóvel dentre seus ativos. Os ativos relacionados pela empresa no pedido de falência são: bens móveis (máquinas e equipamentos, móveis e utensílios) com valor total de cerca de R$ 15 milhões, estoque (486 mil livros, 108 mil itens de papelaria e 28 mil itens de outras mercadorias) com valor total de cerca de R$ 21 milhões, e um valor estimado entre R$ 230 e 250 milhões a receber em processos judiciais.

Se for decretada a falência, sócios ficam impedidos de operar no setor por um período. O chamado prazo de reabilitação é de três anos, mas pode ser de até cinco anos, caso seja comprovado algum tipo de crime, afirma Rafael Brasil, especialista em insolvências empresariais e sócio do Brasil e Silveira Advogados.

Uma vez que a falência for decretada, todos os ativos da empresa são entregues ao administrador judicial. E os credores podem continuar cobrando seus direitos em cima dos ativos da massa falida.

Rafael Brasil, especialista em insolvências empresariais e sócio do Brasil e Silveira Advogados

O que acontece com os acionistas

Ações deixam de ser negociadas em Bolsa. No caso de empresas com ações negociadas em Bolsa, como a Saraiva, após a falência, as ações deixam de ser negociadas e o investidor em geral perde o investimento. Porém, diferente do sócio majoritário, o pequeno acionista em geral não sofre nenhum tipo de responsabilização, diz Brasil.

Quem tem ações da empresa provavelmente ficará no prejuízo. Cerca de 12 mil pessoas físicas têm papéis da empresa. Mas, como não conseguem vender essas ações no mercado e embolsar o valor delas, terão dificuldade para receber o dinheiro.